TÜBİTAK'tan depreme yönelik iddialara yanıt

ANKARA - TÜBİTAK'tan, dün İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında, yayın organlarında yapılan ve kurumu töhmet altında bırakan yorumların üzüntüyle karşılandığı bildirildi. TÜBİTAK tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sonrasında kamuoyunda, deprem çalışmaları ve tedbirleri hakkında haklı bir hassasiyetin meydana geldiği belirtilerek, "Yayın organlarında yorumcuların, 56 yıllık ulusal araştırma kuruluşumuz TÜBİTAK’ı töhmet altında bırakan ve deprem çalışmaları alanında güvensizlik oluşturacak yorumlarına da üzüntüyle şahitlik ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi açısından bazı bilgilerin paylaşılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesindeki Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün, 20 milyon doları aşan altyapı yatırımlarıyla sismolojik gözlem konusunda deprem araştırması yapan, saygın ve yetkin bir kurum olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilim insanları ve uzman araştırmacılardan oluşan bir ekiple çalışmalarını sürdüren enstitümüz, yürüttüğü projelerin niteliğine göre üniversitelerden de danışman akademisyenler görevlendirmektedir. Enstitümüz yer bilimleri projelerini sevk, idare ve koordine etme noktasında ülkemizdeki çatı kurum olarak, devletin ihtiyacı olan Ar-Ge'yi kendi kaynaklarıyla gerçekleştirmektedir. Yer bilimleri araştırmalarının en önemli girdisi bilindiği üzere veridir. Oldukça maliyetli bu alanda enstitümüz, kurumlarımıza, üniversitelerimize ve bilim insanlarımıza kaynaklık etmektedir." Enstitü'nün, ülke genelinde 30'u Marmara Bölgesinde olmak üzere 55 sismolojik gözlem istasyonun bulunduğu aktarılan açıklamada, bu istasyonların, yer hareketlerinin hızını anlık kaydettiği, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ilettiği belirtildi. - Binin üzerinde farklı Ar-Ge projesine 1,4 milyar lira aktarıldı Bilim insanlarının deprem ve sismografi alanındaki projelerinin de TÜBİTAK aracılığıyla desteklendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu bilgiler verildi: