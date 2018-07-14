TÜBİTAK'tan doktora öğrencilerine maaş gibi burs

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere, Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı açtıklarını belirterek, "27 Temmuz'a kadar başvurulabilecek program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencileri, aylık 4 bin 500 lira burs alabilecek." dedi.

Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK'ın "Yurtiçi Doktora Burs Programları"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, ülkede ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştirme süreçlerine katkı sağlamaya devam ettiğini ifade eden Mandal, bu kapsamda yeni ve yenilikçi bir uygulama daha başlattıklarını söyledi.

Mandal, kurum olarak bilimsel çalışmalara desteği en üst seviyeye getirmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayarak, bu çerçevede başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısını açtıklarını bildirdi.