FİNANS

TÜBİTAK'tan doktora öğrencilerine maaş gibi burs

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 12:20 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: - "Başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere, Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı açtık" - "27 Temmuz'a kadar başvurulabilecek program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencileri, aylık 4 bin 500 lira burs alabilecek" - "Doktora bursiyerleri, belirlenen başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlaması durumunda, TÜBİTAK'tan da eş zamanlı burs almaya hak kazanacak"

MEHTAP YILMAZ - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere, Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı açtıklarını belirterek, "27 Temmuz'a kadar başvurulabilecek program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencileri, aylık 4 bin 500 lira burs alabilecek." dedi.

Mandal, AA muhabirine, TÜBİTAK'ın "Yurtiçi Doktora Burs Programları"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK'ın, Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda, ülkede ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştirme süreçlerine katkı sağlamaya devam ettiğini ifade eden Mandal, bu kapsamda yeni ve yenilikçi bir uygulama daha başlattıklarını söyledi.

Mandal, kurum olarak bilimsel çalışmalara desteği en üst seviyeye getirmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayarak, bu çerçevede başarılı doktora öğrencilerine çifte burs imkanı sağlamak üzere Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısını açtıklarını bildirdi.

Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısı şartları hakkında bilgi veren Mandal, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 100/2000 doktora bursunu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının burslarını alan doktora öğrencilerinin, başarı ve performanslarına bağlı olarak bu imkanlardan yararlanabileceğine dikkati çekti. Mandal, bursiyerlerde aranan şartları şöyle sıraladı:

"Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısından yararlanacak doktora bursiyerlerimizin makalelerinin, uluslararası alan indekslerince taranan veya TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) TR Dizin kapsamında yer alan dergilerde yayımlanmış olması gerekiyor. Bursiyerlerin, bilimsel toplantılarda sunulmuş ve tam metni basılmış sözlü bildirisi olup olmadığına bakılıyor. Ayrıca bursiyerlerin Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısına başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 1 yıl TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) veya Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bursiyeri olarak bir projede yer almış olması şartı aranıyor."

- Aylık 4 bin 500 lira burs

Mandal, doktora bursiyerlerinin, söz konusu başarı ölçütlerinden en az ikisini sağlaması durumunda, TÜBİTAK'tan da eş zamanlı burs almaya hak kazanacaklarını dile getirdi.

Yurtiçi Doktora Burs Programları çağrısına 27 Temmuz'a kadar başvurulabileceğini belirten Mandal, program kapsamında başarı şartlarını sağlayan doktora öğrencilerinin aylık 4 bin 500 lira burs alabileceğini kaydetti.

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Hasan Mandal TÜBİTAK Yurtiçi Doktora Burs Programları

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