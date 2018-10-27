Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) test ve analiz fiyatlarında mevcut indirimlere ek olarak teknopark firmaları ve KOBİ'ler için yüzde 10 ilave indirime gidildiğini bildirdi.
Varank, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında bakanlık olarak verdikleri desteklere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Varank, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Enflasyonla topyekun mücadele kapsamında TÜBİTAK MAM test ve analiz fiyatlarında mevcut indirimlere ilaveten teknopark firmaları ve KOBİ'ler için yüzde 10 ekstra indirim yaptık. İşletmelerimizin maliyet yükünü hafifletecek tedbirler almaya devam edeceğiz."
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