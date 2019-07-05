TÜBİTAK'tan uluslararası proje pazarı etkinliği

TÜBİTAK tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen uluslararası proje pazarı etkinliğinde, alanlarında uzman akademisyenler ve özel sektör temsilcileri toplandı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum, 400'e yakın Avrupalı ve Türk araştırmacıyla özel sektör temsilcisini "5G", "Yeni Nesil İnternet", "Avrupa Endüstrisinde Dijitalleşme", "Büyük Veri ve Uygulamaları", "Akıllı Sağlık Uygulamaları" alanlarına yönelik proje ortaklıkları geliştirmek ve birebir görüşme yapmak üzere "ICTurkey 2019" etkinliğinde bir araya getirdi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen proje pazarı etkinliği sayesinde Türk akademisyenler, özel sektör temsilcileri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları, fikirleri ve uzmanlık alanları doğrultusunda Avrupa'dan katılımcılarla iş birliği yapma fırsatı yakaladı.

Katılımcıların proje önerisi geliştirme ve konsorsiyum oluşturma çalışmalarına yönelik sorularını iletmek için ilgili alanların ulusal irtibat noktaları yöneticileri de etkinlikte hazır bulundu.