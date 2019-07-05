FİNANS

TÜBİTAK'tan uluslararası proje pazarı etkinliği

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 13:07 | Son Güncelleme

TÜBİTAK tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen uluslararası proje pazarı etkinliğinde, alanlarında uzman akademisyenler ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi - Etkinlik sayesinde Türk akademisyenler, özel sektör temsilcileri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları, fikirleri ve uzmanlık alanları doğrultusunda Avrupa'dan katılımcılarla iş birliği yapma fırsatı buldu

TÜBİTAK tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen uluslararası proje pazarı etkinliğinde, alanlarında uzman akademisyenler ve özel sektör temsilcileri toplandı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurum, 400'e yakın Avrupalı ve Türk araştırmacıyla özel sektör temsilcisini "5G", "Yeni Nesil İnternet", "Avrupa Endüstrisinde Dijitalleşme", "Büyük Veri ve Uygulamaları", "Akıllı Sağlık Uygulamaları" alanlarına yönelik proje ortaklıkları geliştirmek ve birebir görüşme yapmak üzere "ICTurkey 2019" etkinliğinde bir araya getirdi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenlenen proje pazarı etkinliği sayesinde Türk akademisyenler, özel sektör temsilcileri, belediyeler ve diğer kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları, fikirleri ve uzmanlık alanları doğrultusunda Avrupa'dan katılımcılarla iş birliği yapma fırsatı yakaladı.

Katılımcıların proje önerisi geliştirme ve konsorsiyum oluşturma çalışmalarına yönelik sorularını iletmek için ilgili alanların ulusal irtibat noktaları yöneticileri de etkinlikte hazır bulundu.

29 ülkeden 100'den fazla yabancı araştırmacı ve özel sektör temsilcisi, Türkiye'den yaklaşık 300 temsilciyle sürdürülebilir iş birliği geliştirilmesi ve projelere katılım fırsatlarının değerlendirilmesi konularında birebir görüşme fırsatı buldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo De Quintana'nın da katıldığı etkinlik bugün sona erecek.

- "ICTurkey 2019"

Etkinlik, "Ufuk 2020'de Türkiye-II Projesi" kapsamında ve TÜBİTAK Ufuk 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenecek 2 uluslararası proje pazarı etkinliğinden ilki olma özelliğini taşıyor.

7 yıl sürecek Ufuk 2020 Programı (2014-2020), 80 milyar avro bütçeye sahip dünyanın en büyük sivil Ar-Ge ve yenilik programı olarak nitelendiriliyor.

"Ufuk 2020'de Türkiye-II Projesi, Türkiye'nin Ufuk2020 Programı'na katılımını artırma hedefiyle Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlendirilmesi ve Türkiye araştırma alanının Avrupa araştırma alanına entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ICTurkey2019 TÜBİTAK Ufuk 2020'de Türkiye-II Projesi

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