"Tüccar Marmarabirlik fiyatlarının altında alım yapıyor"

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, tüccarın Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı yaptığını belirterek, "Türkiye'de sofralık zeytin rekoltesinde geçtiğimiz yıllara göre bir artış olmamasına rağmen ne oldu da geçtiğimiz yılın fiyatlarının altında ürün alımı yapıyorsunuz? Arz fazlalığımı var? Elinizi vicdanınıza koyun ve üreticiye siz de sahip çıkın." ifadesini kullandı.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ürün alımına tarihinde ilk kez 12 Ekim'de başlayan Birlik, bugün itibariyle 52,5 milyon lira karşılığında 6 bin 300 ton ürün aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2018-2019 ürün alım kampanyasının çok zorlu geçeceğini daha önce de birçok kez dile getirdiklerini belirtti.

Ortaklarının ilk önce ürünün erken olgunlaşması nedeniyle alımlara başlanmasını, daha sonra da fiyatların erken açıklanmasını istediğini bildiren Asa, "Birlik yönetim kurulu tarafından 17 Ekim tarihinde tavan 12,60 lira, taban 4,80 lira, yağlık 3,25 lira olarak ürün alım fiyatlarımız belirlendi. Fiyatlar erken açıklanmış olmasına rağmen tüccarın Marmarabirlik fiyatlarının altında ürün alımı yaptığını görüyoruz. Üreticimiz tüccara, 'Neden geçtiğimiz yıl fiyatlarının altında alım yapıyorsunuz?' diye soruyor mu acaba?" ifadelerini kullandı.