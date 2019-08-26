FİNANS

TÜDEF'ten pet şişe uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı: - "Pet şişede içme suyu üreten firmalar kontrol yaptıklarını söyleseler de 18 ay iki sıcak yaz geçirmiş, güneş altında bekletilmiş, belki de soğukta donmuş, bu sebeple de petten suya kimyasal maddelerin geçiş yaptığı bir suyun hala içilebilir olduğunu düşünmüyoruz"

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Sinan Vargı, piyasada üretim ve son kullanma tarihleri arasında bir yılı aşkın süre olan pet şişede satılan suların bulunduğunu belirterek, "Pet şişede içme suyu üreten firmalar kontrol yaptıklarını söyleseler de 18 ay iki sıcak yaz geçirmiş, güneş altında bekletilmiş, belki de soğukta donmuş, bu sebeple de petten suya kimyasal maddelerin geçiş yaptığı bir suyun hala içilebilir olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vargı, yazılı açıklamasında, piyasada üretim ve son kullanma tarihleri arasında 18 ay ve 15 ay süre olan pet şişede satılan suların bulunduğuna işaret ederek, tüketicilerin bunun nedenini öğrenmek için tüketici derneklerine başvurduğunu bildirdi.

Bu süre boyunca güneş altında kalmış ya da aşırı soğukta donmuş pet şişelerden su tüketilmesinin sağlığa zararlı etkileri olabileceğine dikkati çeken Vargı, ilgili yönetmelikte, pet şişedeki suların üretim ve son kullanma tarihleriyle ilgili bir sürenin bulunmadığı uyarısında bulundu.

Vargı, Uluslararası Şişelenmiş Su Birliğinin de pet şişede satılan suların direkt güneş ışığından sakınılması, buzdolabında muhafaza edilmemesi, solventlerden ve benzinden uzak depolanması gibi uyarılarda bulunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu uyarılara rağmen yazın pet suların depolandığı alanlarda güneş altında bekletilmesi sık gördüğümüz manzaralardan. Pet şişede içme suyu üreten firmalar kontrol yaptıklarını söyleseler de 18 ay iki sıcak yaz geçirmiş, güneş altında bekletilmiş, belki de soğukta donmuş, bu sebeple de petten suya kimyasal maddelerin geçiş yaptığı bir suyun hala içilebilir olduğunu düşünmüyoruz."

Vargı, konuya ilişkin Sağlık Bakanlığına başvurduklarını ve pet şişe sularında son kullanma tarihinin 1 yıl ile sınırlandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Tüketicilerin pet şişede satılan sularda üretim ve son kullanma tarihlerini iyi okumaları gerektiğini vurgulayan Vargı, suda plastik bir koku varsa son kullanma tarihi ne olursa olsun tüketilmemesi tavsiyesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
pet şişe suları Sinan Vargı TÜDEF

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