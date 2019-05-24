TÜDEMSAŞ Avrupa ile yarışıyor

SİVAS (AA) - Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, teknolojik yatırımlar ve sistem değişikliği sayesinde şirketin Avrupa'daki firmalarla yarışır hale geldiğini belirtti.

TÜDEMSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketteki bir etkinlikte konuşan Başoğlu, Polonya, Almanya ve Avusturya için üretimi gerçekleştirilen ve üretim için planlaması yapılan yük vagonları hakkında bilgi verdi.

Yük vagonu sektöründe Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşunun TÜDEMSAŞ olduğuna dikkati çeken Başoğlu, "Yük vagonu üretiminde geleneksel yöntemlerden modern üretim tekniklerine geçiş yapılarak teknik altyapımız baştan sona yenilendi. Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlar ve sistem değişikliği sayesinde TÜDEMSAŞ, Avrupa’daki firmalarla yarışabilen, kabul görmüş rekabetçi ürünler ortaya koyabilen küresel bir şirket konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

- TÜDEMSAŞ'ta 22 bin 489 vagon üretildi

Avrupa'nın en iddialı yük vagonlarını üretmeyi ve yabancı lojistik şirketlerinin dikkatini çekmeyi başardıklarını belirten Başoğlu, şunları kaydetti: