TÜDEMSAŞ iç ve dış piyasaya yük vagonu pazarlayacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) iç ve dış piyasaya yük vagonu pazarlayacağını bildirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında TÜDEMSAŞ'ı ziyaret ederek, Genel Müdür Vekili Mehmet Başoğlu'ndan gerçekleştirdikleri projeler, devam eden ve planlanan çalışmalar ile ilgili brifing aldı.

Demiryolu sanayisinin ülkedeki eski ve en köklü kuruluşlarından birinin TÜDEMSAŞ olduğunu vurgulayan Gül, "Bu önemli sanayi kuruluşu ülkemizin 2023 ve 2035 vizyonunda ortaya konan demiryolu hedefleri çerçevesinde çalışmalar yapmakta ve ülkemizin demiryolu ağında yer alan yük vagonlarının yaşları ve teknik özelliklerini dikkate alarak, sektörün değişen ve gelişen ihtiyaçları çerçevesinde, yeni ve teknolojik vagonların üretilmesine öncelik vermektedir." ifadelerini kullandı.

Gül, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattındaki yük taşımalarında da TÜDEMSAŞ'ın imzasının görüldüğüne dikkati çekerek, "Vagon üretimi ve bakım-onarımı açısından Avrupa Birliği ve çeşitli uluslararası örgütlerin istediği teknik kriterleri sağlamaya dönük başlatılan sertifikasyon süreçlerini başarı ile tamamlayan TÜDEMSAŞ, Avrupa'nın en iddialı yük vagonlarını üretmeye ve yabancı lojistik şirketlerin dikkatini çekmeye başlamış, pek çok ülke burada üretilen vagonları kullanmayı seçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.