TÜDEMSAŞ'tan Avrupa'ya ihracat hamlesi

SİVAS, (DHA)- TÜRKİYE Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, Almanya, Polonya ve Avusturya'dan çeşitli siparişler aldıklarını ve bunların çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

TÜDEMSAŞ'ta geleneksel hale getirilen iftar programı düzenlendi. Personel yemekhanesindeki iftara il protokolünün yanı sıra, kurumun çalışanları katıldı. TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu yük vagonu sektöründe Türkiye'nin ve Sivas’ın en büyük sanayi kuruluşu olduklarını belirterek, Avrupa ülkelerinden alınan siparişler hakkında bilgi verdi. Başoğlu "Yük vagonu üretiminde geleneksel yöntemlerden modern üretim tekniklerine geçiş yapılarak teknik alt yapımız baştan sona yenilendi. Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlar ve sistem değişikliği sayesinde TÜDEMSAŞ, Avrupa'daki firmalarla yarışabilen, kabul görmüş rekabetçi ürünler ortaya koyabilen küresel bir şirket konumuna gelmiştir. Bu sayede şirketimiz Avrupa'nın en iddialı yük vagonlarını üretmeye ve yabancı lojistik şirketlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattındaki yük taşımacılığında da TÜDEMSAŞ’ın ürettiği vagonların tercih edilmesi bizler için gurur kaynağı olmuştur. Vagon üretimi konusunda yurt dışından gelen ziyaretçilerimizin birlikte üretme ve çalışma istekleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir" dedi.

AVRUPA'DAN SİPARİŞLER

Kuruluşundan bugüne kadar yurt içinde değişik tipte toplam 349 bin 890 vagonun bakım onarım ve revizyonunu, 1953 yılından bu güne kadar 31 tipte toplam 22 bin 489 adet vagon üretimini gerçekleştirdiklerini belirten Başoğlu, Avrupa ülkelerine de iş yapmaya başladıklarını belirterek, "Bugün itibariyle Polonya'ya 2 adet Sgns yük vagonu teslimi yapmıştır. Almanya’ya 18 adet Megaswing vagonu yapmak üzere ödenek bekleniyor. Avusturya’ya 120 adet boji teslimi yapacağız ki; bunlardan 8 adeti teslim edildi. Yine Avusturya’ya 150 adet 80 fee’lik konteyner taşıma vagonu siparişi için teyit bekliyoruz. Ayrıca çeşitli ülkelere 50 adet bojinin teslimi için ödeme bekliyoruz" diye konuştu.

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