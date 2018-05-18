Tuğba Kuruyemiş'in üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli olarak Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet gösteren Tuğba Kuruyemiş hakkında verilen kayyum kararı, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Tonkul'un sahibi olduğu Tuğba Kuruyemiş'e 12 Ekim 2017 tarihinde atanan kayyumu kaldırdı. Tuğba Kuruyemiş Şirketi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütünün vatanımıza, milletimize ve devletimize yönelik bu haince girişimleri sebebiyle devletimiz birçok tedbirler almıştır. Bu tedbirler çerçevesinde birçok firma gibi şirketimize de yaklaşık 7 ay önce mahkeme kararıyla kayyum atamasına karar verilmişti. Kayyum atama kararı üzerine şirketimizce aynı gün yaptığımız basın açıklamalarında 'firma olarak şer odaklarının bertarafı için her türlü yardıma hazırız başlığı ile açıklamalarda bulunmuştuk. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu süreçte devletimizin de haklı olarak tedbir amaçlı gerçekleştirdiği bazı uygulamalara biz de firmamız olarak destek oluyor ve tüm çalışanlarımızla birlikte devletimizin yanında yer alıyoruz' demiştik. Şimdi ise mahkeme kararıyla verilen kayyum atama kararı yine mahkeme kararı ile kaldırılmıştır. Kayyum atama kararının kaldırılmasında devletimizin ve mahkemenin yapmış olduğu çok detaylı araştırmalar, MASAK raporu, bilirkişi raporları ve vergi müfettişlerine mahkemece hazırlatılan bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, şirket faaliyetlerimizin yasalara uygun olduğu mahkemece değerlendirilerek kayyumun kaldırılmasına karar verilmiştir. Kayyumun atandığı andan itibaren kayyumun kaldırılmasına karar verildiği ana kadar, firmamızın iş ve işlemlerinin tamamının yasalara uygun olduğunu bilmenin güveni ile bu süreci tamamladık. Bu vesile ile Tuğba Kuruyemiş şirketi ve çalışanları olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu paylaşmaktan onur duyarız. Kararın şirketimize olduğu kadar vatanımıza ve milletimize de hayırlı olmasını diliyoruz."

