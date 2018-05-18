FİNANS

Tuğba Kuruyemiş'in üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

AYDIN merkezli olarak Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet gösteren Tuğba Kuruyemiş hakkında verilen kayyum kararı, Aydın 2.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN merkezli olarak Türkiye'nin birçok ilinde faaliyet gösteren Tuğba Kuruyemiş hakkında verilen kayyum kararı, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Tonkul'un sahibi olduğu Tuğba Kuruyemiş'e 12 Ekim 2017 tarihinde atanan kayyumu kaldırdı. Tuğba Kuruyemiş Şirketi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY terör örgütünün vatanımıza, milletimize ve devletimize yönelik bu haince girişimleri sebebiyle devletimiz birçok tedbirler almıştır. Bu tedbirler çerçevesinde birçok firma gibi şirketimize de yaklaşık 7 ay önce mahkeme kararıyla kayyum atamasına karar verilmişti. Kayyum atama kararı üzerine şirketimizce aynı gün yaptığımız basın açıklamalarında 'firma olarak şer odaklarının bertarafı için her türlü yardıma hazırız başlığı ile açıklamalarda bulunmuştuk. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu süreçte devletimizin de haklı olarak tedbir amaçlı gerçekleştirdiği bazı uygulamalara biz de firmamız olarak destek oluyor ve tüm çalışanlarımızla birlikte devletimizin yanında yer alıyoruz' demiştik. Şimdi ise mahkeme kararıyla verilen kayyum atama kararı yine mahkeme kararı ile kaldırılmıştır. Kayyum atama kararının kaldırılmasında devletimizin ve mahkemenin yapmış olduğu çok detaylı araştırmalar, MASAK raporu, bilirkişi raporları ve vergi müfettişlerine mahkemece hazırlatılan bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi sonucunda, şirket faaliyetlerimizin yasalara uygun olduğu mahkemece değerlendirilerek kayyumun kaldırılmasına karar verilmiştir. Kayyumun atandığı andan itibaren kayyumun kaldırılmasına karar verildiği ana kadar, firmamızın iş ve işlemlerinin tamamının yasalara uygun olduğunu bilmenin güveni ile bu süreci tamamladık. Bu vesile ile Tuğba Kuruyemiş şirketi ve çalışanları olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu paylaşmaktan onur duyarız. Kararın şirketimize olduğu kadar vatanımıza ve milletimize de hayırlı olmasını diliyoruz."

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 11.07’ye yükseldiMB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 11.07’ye yükseldi
Malatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotuMalatya'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

Şenol Güneş, Talisca'nın yeni adresini açıkladı

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Emekliye ikramiye turizmcilerin de yüzünü güldürdü

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci açıkladı! ABD'nin gümrük vergisi kararına Türkiye'den misilleme!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Kızıl Lale çiçeğini koparmanın cezası 48 bin 600 lira!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

AB'den Tahran'a nükleer anlaşmayı koruma ziyareti

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

BKM: Türkiye’de kullanılan kart adedi 200 milyona ulaştı

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

TÜRKONFED: Nitelikli, yaratıcı ve girişimci bir gençlik için daha çok çalışmalıyız

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

BTÜ Kariyer ve Eğitim günleri devam ediyor

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

Fıstık fiyatındaki artışta toptancıdan stokçuya suçlama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.