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TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Bu zam 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır

FİNANS HABERLERİ  | 25.12.2018 16:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA)

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TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Bu zam 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktırTÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Bu zam 2019’da beklediğimiz daralmaya yumuşak bir iniş sağlayacaktır
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