TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, bu yılının üçüncü çeyreğinden sonra büyümenin olacağını söyleyerek, "Türkiye'de fırsatlar hiç bitmez, 2023 hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum, ihracat hedefimiz için çalışıyoruz" dedi. Geçtiğimiz hafta Katar ve Kuveyt'deki iş insanlarıyla bir araya geldikleri ziyareti değerlendirerek, Türkiye'nin 2019 yılı ekonomik büyüme ve ihracat hedeflerine yönelik açıklamalar yapan Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Görüşmeler verimli geçti, bölgede ciddi potansiyel var. İhracat hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. 2023 hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum. İhracatın yıl sonunda 190 veya 195 milyar doları bulacağını düşünüyorum" diye konuştu. ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEN SONRA BÜYÜME BEKLENTİSİ Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki gün açıkladığı yıllık büyüme rakamını yorumlayan Şohoğlu, "2018 yılının son çeyreğinde büyümede bir daralma görülüyor. Bu daralmanın 2019'un ilk çeyreğine yansıyacağını düşünüyorum. Hükümetin aldığı önlemlerle üçüncü çeyrekten sonra büyümenin yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Biz de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2019'U 195 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPATIRIZ" 2023 hedeflerine ulaşacaklarını kaydeden Şohoğlu, "Türkiye'de iç pazar daraldığı için ihracat hedefi daha da büyüdü. Geçen yıl 180 milyar dolarla ihracatta rekor kırıldı. Bizim en büyük pazarımız Avrupa ama orada da bir daralma var. O yüzden yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. İhracat hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. 2023 hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum. İhracatın yıl sonunda 190 milyar doları bulacağını düşünüyorum" dedi. KATAR VE KUVEYT ZİYARETLERİ Görüşmelerin verimli geçtiğini ve bağlantıların kurulduğunu söyleyen Anıl Alirıza Şohoğlu, "Geçen hafta Katar ve Kuveyt'e gittik. Gayrimenkul, enerji, otomotiv, gıda, elektronik alanından 15 arkadaşımızla ziyareti gerçekleştirdik. Bölgenin Türk insanına yaklaşımı inanılmaz iyiydi. Hükümetler düzeyinde ilişkilerin yüksek olması bize olumlu yansıdı. Bölgede ciddi potansiyel var. Kuveyt'in yolu uzun ve daha doğru bir pazar. Katar daha çok dünya kupasına odaklandığı için 2022'den sonra ivmenin düşebileceğinden bahsediliyor" diye konuştu.