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TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, bu yılının üçüncü çeyreğinden sonra büyümenin olacağını söyleyerek, "Türkiye'de fırsatlar hiç bitmez, 2023 hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum, ihracat hedefimiz için çalışıyoruz" dedi.

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, bu yılının üçüncü çeyreğinden sonra büyümenin olacağını söyleyerek, "Türkiye'de fırsatlar hiç bitmez, 2023 hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum, ihracat hedefimiz için çalışıyoruz" dedi.

Geçtiğimiz hafta Katar ve Kuveyt'deki iş insanlarıyla bir araya geldikleri ziyareti değerlendirerek, Türkiye'nin 2019 yılı ekonomik büyüme ve ihracat hedeflerine yönelik açıklamalar yapan Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Görüşmeler verimli geçti, bölgede ciddi potansiyel var. İhracat hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. 2023 hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum. İhracatın yıl sonunda 190 veya 195 milyar doları bulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEN SONRA BÜYÜME BEKLENTİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki gün açıkladığı yıllık büyüme rakamını yorumlayan Şohoğlu, "2018 yılının son çeyreğinde büyümede bir daralma görülüyor. Bu daralmanın 2019'un ilk çeyreğine yansıyacağını düşünüyorum. Hükümetin aldığı önlemlerle üçüncü çeyrekten sonra büyümenin yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. Biz de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"2019'U 195 MİLYAR DOLAR İHRACATLA KAPATIRIZ"

2023 hedeflerine ulaşacaklarını kaydeden Şohoğlu, "Türkiye'de iç pazar daraldığı için ihracat hedefi daha da büyüdü. Geçen yıl 180 milyar dolarla ihracatta rekor kırıldı. Bizim en büyük pazarımız Avrupa ama orada da bir daralma var. O yüzden yeni pazarlara yönelmemiz gerekiyor. İhracat hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. 2023 hedefimizi tutturacağımıza inanıyorum. İhracatın yıl sonunda 190 milyar doları bulacağını düşünüyorum" dedi.

KATAR VE KUVEYT ZİYARETLERİ

Görüşmelerin verimli geçtiğini ve bağlantıların kurulduğunu söyleyen Anıl Alirıza Şohoğlu, "Geçen hafta Katar ve Kuveyt'e gittik. Gayrimenkul, enerji, otomotiv, gıda, elektronik alanından 15 arkadaşımızla ziyareti gerçekleştirdik. Bölgenin Türk insanına yaklaşımı inanılmaz iyiydi. Hükümetler düzeyinde ilişkilerin yüksek olması bize olumlu yansıdı. Bölgede ciddi potansiyel var. Kuveyt'in yolu uzun ve daha doğru bir pazar. Katar daha çok dünya kupasına odaklandığı için 2022'den sonra ivmenin düşebileceğinden bahsediliyor" diye konuştu.

"İNŞAAT ALANINDA CİDDİ POTANSİYEL VAR"

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, "Özellikle inşaat alanında potansiyel var. Fakat biz inşaatın daha uygulama ve taşeron tarafını almışsız. İnşaat alanında en önemli kavram müşavirlik ve mühendislik hizmeti, bu hizmetlerde bölge İngilizler, İtalyanlar ve Amerikalıları görüyorsunuz. Projelerden en büyük payı da bu ülkeler alıyor. Biz o bölgelerde inşaatın taşeronluğunu veya uygulamasını yapmak yerine mühendislik tarafına dönme kararı aldık, üyelerimize de bunu yayacağız. Çünkü o zaman daha çok katma değer elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirten Şohoğlu, "Mayıs ayında Japonya'da olacağız. G20'de yapılacak Genç Girişimciler Zirvesi'nde Türkiye'yi TÜGİAD temsil ediyor. Sonra Balkanlar, ABD, İngiltere, Afrika ve Türki Devletlerini ziyaret edeceğiz. Biz ihracat hedefleri doğrultusunda koşturmaya devam ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE FIRSATLAR BİTMEZ"

Yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye davet eden Şohoğlu, "Türkiye'de fırsat hiç bitmez ve açık. Yabancı yatırımcının bu fırsatları değerlendirmesi için en uygun zaman olduğunu düşünüyorum. Özellikle üçüncü çeyrekten itibaren yapısal reformlar da hızlıca gündeme gelirse yabancı yatırımcının geleceğine eminim" diye konuştu.

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruzTÜGİAD Başkanı Şohoğlu: İhracat hedefi doğrultusunda çalışıyoruz

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