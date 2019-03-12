TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Küçülme 2019’da da hissedilecek

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye ekonomisinin 2018 performansı belli oldu. Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 2018 yılı son çeyreği ve yıl geneli Türkiye’nin ekonomik büyümesini değerlendirdi. Başkan Şohoğlu, “Küçülme 2019’da da hissedilecek” dedi.

2018 yılı son çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'in açıkladığı Ekim - Aralık verilerine göre Türkiye son çeyrekte yüzde 3 daraldı. Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık büyüme ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 arttı. Cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira oldu.

"İNŞAATTA VE SANAYİDE CİDDİ DARALMA VAR"

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 2018 yılı son çeyreği ve yıl geneli Türkiye’nin ekonomik büyümesini değerlendirdi. Şohoğlu değerlendirmede, “Sektörler itibariyle bakıldığında, son çeyrekte sanayide ve inşaat sektöründe çok keskin bir daralma yaşanmıştır. Bu daralma sadece talepteki küçülmeden değil aynı zamanda sektörlerin ve firmaların yaşadıkları mali sıkıntılardan da kaynaklandı. Sanayide son çeyrekte çok keskin bir daralma ortaya çıkmış, ihracat artışı iç talepteki daralmayı ikame edememiştir” diye konuştu.