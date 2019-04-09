TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

İSTANBUL,(DHA)- TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yarın açıklaması planlanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketi hakkında konuştu. Şohoğlu, ekonominin bundan sonraki dönemi için kamuoyu ile paylaşılacağı yeni yol haritasında enflasyonla mücadele ve uzun vadeli finansal çözümlerin ilk sırada olması gerektiğini vurguladı.

“UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER GEREKİYOR”

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, yaptığı yazılı açıklamada reform paketinde uzun vadeli çözümlerin olması gerektiğini belirterek, “Ülkemizin önümüzdeki dönemde öncelikli olarak ekonomi, iş ve yatırım odaklı yapısal reformların hayata geçirilmesine katkı sağlaması gerekiyor. Reform paketinden beklentimiz büyük. Pakete ilişkin açıklanacak uzun vadeli çözümlerin hayatın her alanına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“TÜGİAD OLARAK ÜRETİM ODAKLI OLACAĞIZ”

Şohoğlu, “Yeni dönem üretim dönemi olacak. Hükümetin de bu süreçte yapısal reformlar yaparak ekonomiyi canlandırması gerekir. Biz de iş adamları olarak bu süreçte üretim odaklı olacağız. Ekonomide 2018 yılının son çeyreğinde yaşanan küçülme 2019 yılında da hissedilecek. Bu yüzden ekonomik reform odaklı hareket edeceğiz” dedi.