TÜGİAD Başkanı Yücelen: Türkiye'de şirket kuruluşunda hedef tam dijitalleşme olmalı

İSTANBUL, (DHA) - DÜNYA Bankası İş Ortamı Raporu'na yönelik açıklamalarda bulunan Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, "Dijitalleşme harici yapılan iyileştirmeler hedefe götürmez. Türkiye'de şirket kuruluşunda hedefimiz tam dijitalleşme olmalıdır" dedi.

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Ali Yücelen, yayımlanan 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu' ile ilgili açıklamasında Türk Ticaret Kanununda mart ayında gerçekleştirilen 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi' ile ilgili değişikliğe dikkat çekti. Yücelen, şirket kuruluşunda tam dijitalleşme hedefinin Türkiye için erişilebilir bir hedef olduğunu kaydederek, "Türkiye’nin hedefi tam dijital ortamda, girişimcinin fiziken başka bir yere gitmeksizin, online şirket kurmasına uygun bir modeli hayata geçirmek olmalıdır" diye konuştu.

Yücelen, Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliğin, yatırım ortamını iyileştirmek amacında olduğunu, ancak bazı uygulamaların amaca hizmet etmediğini ifade etti. Örnek olarak, kuruluş sözleşmesi ve imza beyannamelerinin noter değil de ticaret sicil müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda yapılmasına dair gerçekleştirilen değişiklikle ilgili gelinen noktada dahi amaçtan uzaklaşıldığını savunan Yücelen, şirket kurucusunun bizzat kendisinin ticaret sicil müdürlüğünde olma zorunluluğunun da zaman kaybına neden olduğunu dile getirdi. Yücelen, daha önce noterlerde tasdik edilen imza beyanının, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde daha yüksek fiyata tasdik edilmeye başlandığını da ifade ederek; 'İşe başlamanın en önemli aşaması olan şirket kuruluşunun kolaylaştırılmasının, bürokrasiyi ve zahmeti arttırarak sağlanmayacağı açıktır" diye konuştu.