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TÜGİAD üyeleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 14:56 | Son Güncelleme

ANKARA’da, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ticaret İlişkiler Komisyonu iş birliği ile her yıl düzenlenen ‘TBN-TÜGİAD Business Network Etkinliği’ yoğun katılımla gerçekleşti.

TÜGİAD üyeleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA’da, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Ticaret İlişkiler Komisyonu iş birliği ile her yıl düzenlenen ‘TBN-TÜGİAD Business Network Etkinliği’ yoğun katılımla gerçekleşti.

TÜGİAD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen ‘TBN-TÜGİAD Business Network Etkinliği’, Bilkent Hizmet Grubu’nun ev sahipliğinde Bilkent Otel’de yapıldı. TÜGİAD Ankara şube üyelerinin yer aldığı etkinlikte, üyeler arası ticari işbirliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Amaca uygun her sektörden firmanın katıldığı etkinlikte, firmaların iletişim ve kartvizit alışverişi ile ortaklıklarında arttırılması hedefleniyor.

‘ELDE ETTİĞİMİZ KÂRI, EĞİTİME VE İNSAN YETİŞTİRMEYE HARCIYORUZ’

Ankaralı genç iş adamlarını bir araya getirerek amaca katkı sağlamak istediklerini söyleyen Bilkent Hizmet Grubu Genel Müdür Yardımcısı Azmi Kelemcisoy, Bilkent Hizmet Grubu olarak yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Türkiye ekonomisinin büyüdükçe istihdam sorununun da çözüldüğünü kaydeden Kelemcisoy, “Bizim ana istihdam konumuz hizmet sektörü olduğu için bu ihtiyacı tatmin etmek için gerekli olan iş gücünü sürekli İŞ-KUR desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bütün faaliyetlerimiz sonucunda elde ettiğimiz kârı Türk eğitimine, insan yetiştirmeye harcıyoruz. Bilkent Hizmet Grubu olarak ne kadar fazla iş yapar, ne kadar fazla istihdam yaratabilirsek, Türkiye’deki işsizlik ve eğitim sorununu çözmede katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

‘STK ÜYELERİ İŞ VE FİKİR BİRLİĞİ YAPMALI’

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu da, 2018 yılının Ağustos ayında başlayan kur değişikliklerinden dolayı Türkiye’nin türbülansa girdiğini kaydetti. Şohoğlu, “Alınan kısa vadeli önlemlerle beraber yılsonunda özellikle dolar kurunda geri çekilme ve faizlerde biraz düşme gördük. Maalesef yılı daralma ile kapattık. Bizim TÜGİAD olarak farkımız şudur; bu tür durumlarda Sivil Toplum Kuruluşlarındaki (STK) üyeler birbirleriyle iş ve fikir birliği yapıp, bu tür durumları atlamanın en kolay yolu budur. TÜGİAD her zaman buna öncülük etmiştir” diye konuştu.

‘İHRACAT, EN ÖNEMLİ SEKTÖRDÜR’

Şuanda ekonomide yaşanan durgunluğa değinen TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Zafer Yıldırım ise, şunları söyledi: “Bu durgunluğun geçirilebilmesi için biraz daha birlik olunması gerekiyor. Amacımız özellikle ticaret hacmimizi genişletebilecek, katma değeri yüksek ürünler üretmek ve ihracata değer verip, önem vermektir. TÜGİAD olarak firmaları bulunan üye arkadaşlarımızın bu dönemde ihracata çok önem verdiklerini özellikle turizm öncelikli çalıştıklarını görüyoruz. Bu bize mutluluk veriyor. Bizim Türkiye olarak önümüzü açacak, ekonomik olarak en önemli sektör ihracat sektörüdür. İhracat ve üretim sektörüne önem verirsek, başarılı olacağız.”

TÜGİAD üyeleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldiTÜGİAD üyeleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldiTÜGİAD üyeleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldiTÜGİAD üyeleri düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

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