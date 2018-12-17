TÜGİK’te görev dağılımı yapıldı

İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) 9.Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Genel Başkan Erkan Güral başkanlığında İstanbul'da gerçekleşen TÜGİK 9. Dönem Yönetim Kurulu'nun görev bölümünün yapıldığı ilk toplantısında, yeni dönem çalışma planı ve hazırlıkları süren TÜGİK İş Zirvesi 2019 programının detayları da konuşuldu.

Yapılan görev bölümleri şöyle :

Genel Başkan Vekili : Ömer Faruk Sakarya

Genel Başkan Yardımcısı : Engin Ateşsönmez

Genel Başkan Yardımcısı : Gökhan Korkmaz

Genel Başkan Yardımcısı : Haluk Kalyoncu

Genel Başkan Yardımcısı : Mehmet Serkan İzol

Genel Başkan Yardımcısı : Şanser Kadooğlu

Genel Sekreter : Tanzer Polat Yılmaz

Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdulkadir Akboz, Hakan Özdemir, İsmail Çoban, Meral Tuncer Argül, Savaş Gömeç, Seda Özbulut, Yusuf Kavak.

