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TÜİK "2019 Yılı Ulusal Veri Takvimi"ni yayımladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.01.2019 08:01 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2019 Yılı Ulusal Veri Takvimi"ni  yayımladı.

İstanbul, 2 Ocak (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2019 Yılı Ulusal Veri Takvimi"ni yayımladı.
Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile, üretilen resmi istatistiklerin yayımlanacağı tarih ve saatlerin önceden ilan edilmekte olduğu belirtilen TÜİK açıklamasında, şöyle denildi:
"Ulusal Veri Yayımlama Takvimi; 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Resmi İstatistik Programı kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşların yayımlayacakları verileri zamanlı ve daha etkin bir şekilde kullanıcılara sunabilmeleri amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu koordinasyonunda hazırlanmakta ve 1 Mart 2007 tarihinden itibaren her yıl düzenli olarak güncellenmektedir.
"Ulusal Veri Yayımlama Takvimi ile üretilen resmi istatistiklerin yayımlanacağı tarih ve saatler önceden ilan edilmekte, böylece karar alıcıların ve kullanıcıların resmi istatistiklerden zamanlı olarak haberdar olması sağlanmaktadır.
"Türkiye İstatistik Kurumu’nun da dahil olduğu bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından 2018 yılında açıklanacak resmi istatistiklerin yayımlanma zamanını gösteren '2018 Yılı Ulusal Veri Yayımlama Takvimi' TÜİK internet sayfasında www.tuik.gov.tr ve Resmi İstatistik Portalı'nda www.resmiistatistik.gov.tr kullanıma sunulmuştur."

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