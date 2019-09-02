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TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 10:19 | Son Güncelleme

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.8 arttı.

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

İstanbul, 2 Eylül (DHA) - Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dört çeyrek toplamından elde edilen ve 11 Mart tarihinde yüzde 2.6 olarak açıkladığı 2018 yılı ilk büyüme tahminini, bağımsız yıllık GSYH hesabıyla yüzde 2.8 olarak revize ettii.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.7 artarak 3 trilyon 724 milyar 388 milyon liraya çıktı.
Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2018 yılında yüzde 19.0 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 12.1 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8.2 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi.
Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.
Kişi başına GSYH, 2018 yılında cari fiyatlarla 45 bin 750 lira, ABD doları cinsinden 9 bin 693 dolar oldu.
Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 0.04 arttı.
Hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 56.7 oldu.
Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 21.2 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 16.4 ile ulaştırma ve yüzde 14.7 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.
Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2018 yılında yüzde 14.8 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29.9 olarak gerçekleşti.
Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 6.6 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 0.6 azaldı.
Mal ve hizmet ihracatı 2018 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 7.8 artarken, ithalatı yüzde 7.8 azaldı.
Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19.2 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 21.6 arttı.
İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2017 yılında yüzde 34.4 düzeyindeyken bu oran 2018 yılında yüzde 33.8'e geriledi.
Net işletme artığı/karma gelirin payı da 2017 yılındaki yüzde 49.4'ten 2018 yılında yüzde 48.7'ye geriledi.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği, dönemsel GSYH değerleri tahmin niteliği taşımakta olup, ilerleyen çeyreklerde ve yıl sonunda güncellenmiş verilerle revize ediliyor. Yıllık güncellenmiş veriler kullanılarak hazırlanan 'Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2018' Haber Bülteni ile 2017 ve 2018 yılları ve ilgili çeyrekler revize edildi" denildi. (Grafik - Tablo)

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

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