TÜİK bu yıl 93 konuda istatistik üretecek

MEHTAP YILMAZ - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Yinal Yağan, bu yıl 93 farklı konuda haber bülteni yayımlamayı planladıklarını belirterek, "2018'de yayımlananlara ilaveten 15 haber bülteni daha yayımlayacağız. 'İş Organizasyonu ve Çalışma Zamanı Düzenlemeler' isimli haber bültenini ise ilk kez açıklayacağız." dedi.

Yağan, "25 Nisan Türkiye İstatistik Günü" dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı sonrasında güçlü bir Türkiye yaratmak için ihtiyaç duyulan verileri modern ve bilimsel yöntemlerle sağlayacak bir yapı oluşturulmasını öngördüğünü söyledi.

25 Nisan 1926'da "Merkezi İstatistik Dairesi" adıyla bugünkü TÜİK'in kurulduğunu dile getiren Yağan, kurumun ilk yıllarında 17 kişilik kadro ve kısıtlı bütçeyle Cumhuriyet döneminin ilk nüfus, ziraat ve sanayi sayımını yaptığını, evlenme ve fiyat istatistiklerinin düzenlenmesiyle istatistik yıllıklarının yayımlanmasına başlandığını bildirdi.

Yağan, TÜİK'in sağladığı verilerin, Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm çalışmalarında önemli rolü olduğuna işaret ederek, "Merkezi İstatistik Dairesinin 1926'da kurulmasıyla Türkiye'de bilimsel temel ve ilkelere bağlı olarak istatistik hizmetlerinin yürütülmesi uzman bir kuruluşun sorumluluğuna verilmiştir. İstatistik konusunda çok ileri düzeyde olan ülkelerde bile istatistik teşkilatlarının kuruluşu daha sonraki yıllara rastlamaktadır. Bu nedenle TÜİK'in kuruluş yıl dönümü olan 25 Nisan, her yıl Türkiye İstatistik Günü olarak da kutlanmaktadır." diye konuştu.