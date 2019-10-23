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TÜİK-Devlet borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 30.4'e çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Genel devlet konsolide borç stokunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2017 yılındaki yüzde 28.2 düzeyinden, 2018 yılında yüzde 30.4'e yükseldi.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Genel devlet konsolide borç stokunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı, 2017 yılındaki yüzde 28.2 düzeyinden, 2018 yılında yüzde 30.4'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 devlet hesapları verilerini açıkladı. Buna göre; genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2018 yılında yüzde 2.8 olarak tahmin edildi.
Sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken merkezi devlet ve mahalli idareler alt sektörleri 2018 yılında açık verdi.
Böylece, Avrupa Birliği'ne aday ve üye ülkeler tarafından ESA 2010 metodolojisi esas alınarak hesaplanan ve GSYH'ye göre azami yüzde 3.0 bütçe açığı ve yüzde 60 borç stokunu içeren Maastricht kriterleri, 2018 yılı için sağlandı.
TÜİK verilerine göre, genel devlet toplam harcamaları 2018 yılında 1 trilyon 303 milyar 69 milyon liraya ulaşırken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35'e yükseldi. Genel devlet toplam gelirleri 1 trilyon 197 milyar 850 milyon liraya, gelirlerin GSYH içindeki payı ise yüzde 32.2'ye yükseldi.
Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2018 yılında genel devlet 105 milyar 219 milyon lira açık verdi. Genel devletin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2018 yılında 955 milyar 924 milyon liraya yükseldi.
Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2017 yılında yüzde 47.8 iken 2018 yılında yüzde 44.0’a düştü.
Gelir, servet üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 2.5'e yükselirken, net sosyal katkıların payı ise yüzde 30.5'e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi. (Tablo)

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