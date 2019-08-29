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TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

İhracat, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artarken, ithalat aynı dönemde yüzde 8.5 düştü ve aylık dış ticaret açığı yüzde 46.9 düşüşle 3 milyar 192 milyon dolara geriledi.

TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

İstanbul, 29 Ağustos (DHA) - İhracat, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artarken, ithalat aynı dönemde yüzde 8.5 düştü ve aylık dış ticaret açığı yüzde 46.9 düşüşle 3 milyar 192 milyon dolara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Temmuz'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artışla 15 milyar 160 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde ithalat yüzde 8.5 düşüşüle 18 milyar 351 milyon dolara düştü.
TÜİK verilerine göre, Temmuz’da ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayındaki yüzde 70’ten, Temmuz ayında yüzde 82.6’ya yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15.2, ithalat yüzde 4.6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4.8 arttı, ithalat yüzde 9.1 azaldı.
Temmuz ayında yapılan en yüksek ihracat 1 milyar 379 milyon dolar ile Almanya’ya yapılırken, Almanya’yı, 1 milyar 91 milyon dolarla Birleşik Krallık, 770 milyon dolarla Irak ve 741 milyon dolarla Fransa takip etti.
İthalatta ise, 2 milyar 90 milyon dolar ile Rusya ilk sırada yer alırken, 1 milyar 728 milyon dolarla Almanya ikinci, 1 milyar 663 milyon dolar ile Çin üçüncü ve 1 milyar 324 milyon dolar ile ABD dördüncü sırada yer aldı.
Temmuz ayında ihracatta en büyük payı yüzde 95.6 ile imalat ürünleri alırken, ileri teknoloji ürünlerinin payı yüzde 3.3 oldu.
İthalatta ara mallar yüzde 76.2 pay alırken, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 17.1 oldu.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 artarak 15 milyar 896 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8.2 azalarak 19 milyar 232 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.7 oldu. (Tablo)

TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldıTÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

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