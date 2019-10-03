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TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 10:46 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.99 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 9.26 ile tek haneye gerilediği Eylül ayında sarımsak yüzde 42.58 ile fiyatı en çok aratan ürün oldu.

TÜİK - Eylül’de yüzde 42.58 ile en çok sarımsak fiyatı arttı

İstanbul, 3 Ekim (DHA) - Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.99 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 9.26 ile tek haneye gerilediği Eylül ayında sarımsak yüzde 42.58 ile fiyatı en çok aratan ürün oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre fiyatı en fazla artan ürünler:
- yüzde 42.58 ile sarımsak,
- yüzde 30.85 ile kabak,
- yüzde 27.75 ile salatalık,
- yüzde 19.71 ile taksi ücreti,
- yüzde 18.84 ile patlıcan,
- yüzde 17.02 ile sweatshirt,
- yüzde 14.23 ile yurt ücretleri,
- yüzde 13.92 ile doğalgaz,
- yüzde 13.82 ile sivri biber,
- yüzde 11.35 ile okul servis ücreti,
- yüzde 11.25 ile yangın hırsızlık ve diğer afetler için sigorta ve
- yüzde 10.54 ile dolmuş ücreti oldu. (Tablo)

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