FİNANS

TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla yüzde 15.8 düzeyinde olan genç nüfus oranının, 2040 yılında yüzde 13.4 gerileyeceği öngörüldü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de genç nüfus oranının 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1'e düşmesi bekleniyor.

TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Türkiye'de 2018 sonu itibarıyla yüzde 15.8 düzeyinde olan genç nüfus oranının, 2040 yılında yüzde 13.4 gerileyeceği öngörüldü
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de genç nüfus oranının 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1'e düşmesi bekleniyor.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu.
TÜİK verilerine göre, genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15.8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, yüzde 51.2'sini erkek nüfus, yüzde 48.8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari
ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25.4 ile Hakkari oldu. Bu ili, yüzde 23.5 ile Şırnak ve yüzde 22.7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; yüzde 12.8 ile Muğla, yüzde 13 ile Balıkesir ve yüzde 13.5 ile İzmir oldu.
Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma
Türkiye'de 2016/17 öğretim yılında yüzde 41.7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/18 öğretim yılında yüzde 45.6'ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde bu oran yüzde 39.6'dan yüzde 44'e yükselirken kadınlarda yüzde 43.9'dan yüzde 47.4'e çıktı.
Gençlerde işsizlik oranı yüzde 20.3 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında yüzde 20.8 iken 2018 yılında yüzde 20.3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.2 puan azalarak yüzde 17.6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0.8 puan azalarak yüzde 25.3 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında yüzde 24.5 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 15.6, genç kadınlarda ise yüzde 33.6 oldu.
İstihdamdaki gençlerin yüzde 53.3'ü hizmet sektöründe
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2018 yılında 0.7 puan artarak yüzde 35 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak yüzde 46.4 ve genç kadınlarda ise 0.4 puan artarak yüzde 23.4 olduğu görüldü.
İstihdam edilen gençlerin yüzde 16,6'sı tarım sektöründe; yüzde 30'u sanayi sektöründe; yüzde 53,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenme ölümleri
Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2018 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde; ölüm vakalarının yüzde 40.2'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görülürken gençlerde ise ölüm vakalarının yüzde 48.8'inin dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12.1 olurken bu oran genç erkeklerde yüzde 10.7, genç kadınlarda ise yüzde 15.7 olarak gerçekleşti.
Gençlerde İnternet kullanım oranı yüzde 93 oldu
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında yüzde 90 iken 2018 yılında yüzde 93'e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3.6 puan artarak yüzde 96.9, genç kadınlarda ise 2.3 puan artarak yüzde 89 oldu.

PARTNER18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!18 metre uzunluğunda ve... İnanılır gibi değil!
Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü (2)Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü (2)
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Kilosunu 8 liradan satıyor

Kilosunu 8 liradan satıyor

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek

Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek

Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü (2)

Konut satışları Nisan’da yıllık yüzde 18.1 düştü (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.