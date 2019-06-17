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TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

İşsizlik, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1 düzeyine yükseldi.

TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)
İstanbul, 17 Haziran (DHA) - İşsizlik, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan Mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1 düzeyine yükseldi. İşsizlik oranı Şubat döneminde yüzde 14.7 düzeyindeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun ( TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişiye çıktı.
TUİK verilerine göre;
“Mart döneminde; tarım dışı işsizlik 4.2 puanlık artış ile yüzde 16.1’e yükseldi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 7.5 puanlık artış ile yüzde 25.2’ye,15-64 yaş grubunda 4.0 puanlık artış ile yüzde 14.3’e yükseldi.
“İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bin kişiye, istihdam 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45.4’e geriledi.
“Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azalırken, istihdam edilenlerin yüzde 17.3'ü tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 5.5'i inşaat, yüzde 57.4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.
“Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 1.8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2.1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişimedi.
“İşgücü 2019 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artarak 32 milyon 339 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık artış ile yüzde 52.9’a yükseldi.
“Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 71.7’ye gerilerken, kadınlarda 1.0 puan artarak yüzde 34.4’e yükseldi.
Mart 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan artarak yüzde 33.9’a, tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanlar aynı döneme göre 1.2 puan artarak yüzde 23.1’e yükseldi.
“Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 72 bin kişi artarak 28 milyon 146 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.1 puan artarak yüzde 46’ya yükseldi.
“Mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 68 bin kişi artarak 4 milyon 487 bin kişi olurken, işsizlik oranı 0.1 puan artarak yüzde 13.7’ye çıktı.
“Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 0.1 puan artarak yüzde 53.3’e yükseldi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 5 bin, inşaat sektöründe 53 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 94 bin, hizmet sektöründe 37 bin kişi arttı.” (Tablo&Grafik)

TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

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