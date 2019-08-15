TÜİK- İşsizlik yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15'e çıktı (2)

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İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan Mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 3.1 puan artışla yüzde 12.8'e, tarım dışı işsizlik de 3.4 puan artışla yüzde 15'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 21 bin kişi artarak 4 milyon 157 bin kişiye çıktı.

TÜİK verilerine göre:

“Mayıs döneminde tarım dışı işsizlik oranı 3.4 puan artışla yüzde 15, genç nüfus (15-24 yaş) işsizliği 5.5 puan artarak yüzde 23.3’e ve 15

