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TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azalarak 61 bin 335 adete geriledi.

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 azalarak 61 bin 335 adete geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da aynı dönemde yüzde 84.6 azalarak 7 bin 319 adete inerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 11.9 oldu. Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 24.7 düşüşle 54 bin 36’ya indi.
İlk defa satılan konut sayısı, Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59.2 azalarak 23 bin 265’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 37.9 oldu. İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.9 düşüşle 38 bin 90’a geriledi.
Yabancılara yapılan konut satışları Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30.5 artışla 2 bin 689 adete yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1,009 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 668 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Ankara, 123 konut satışı ile Yalova ve 122 konut satışı ile Bursa izledi.
Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 429 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 415 konut ile İran, 190 konut ile Rusya Federasyonu, 126 konut ile Almanya ve 113 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi. (Grafik)

TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)TÜİK - Konut satışları Haziran’da yıllık yüzde 48.6 düştü (2)

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