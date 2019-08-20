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TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 azalarak 102 bin 236 adete geriledi.

TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

İstanbul, 20 Ağustos (DHA) - Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.5 azalarak 102 bin 236 adete geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli (kredili) konut satışları da aynı dönemde yüzde 57 azalarak 13 bin 64 adete inerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.8 oldu. Bu dönemde diğer konut satışları, yüzde 4.6 düşüşle 89 bin 172’ye indi.
İlk defa satılan konut sayısı, Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.4 azalarak 38 bin 931’e geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 38.1 oldu. İkinci el konut satışları Türkiye genelinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 düşüşle 63 bin 305’e geriledi.
Buna karşılık, yabancılara yapılan konut satışları Temmuz’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.7 artışla 4 bin 192 adete yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1,903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi.
Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 734 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi. (Grafik)

TÜİK - Konut satışları Temmuz’da yıllık yüzde 17.5 düştü

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