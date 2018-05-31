FİNANS

"TÜİK revizyonları uluslararası normlar kapsamında"

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 19:03 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu: - "Kamuoyuna ilan edilmiş bir plan çerçevesinde istatistiklerde yapılan revizyonlar uluslararası normlar kapsamında gerçekleştirilmektedir" - "TÜİK'in ürettiği her türlü istatistiğe ilişkin metodolojik bilgiye kurumun internet sitesinden ulaşılabilmektedir"

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), önceden kamuoyuna ilan edilen plan çerçevesinde istatistiklerde yapılan revizyonların, uluslararası normlar kapsamında gerçekleştirildiği ve istatistiklere ilişkin metodolojik bilgiye TÜİK'in internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

TÜİK'in internet sitesinden, kurum ve üretilen istatistiklerle ilgili, son günlerde kamuoyunda yer alan yanıltıcı haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, resmi istatistiklerin, uluslararası alanda belirli standartlara bağlandığı ve Türkiye İstatistik Kanununun, TÜİK'in mesleki ve teknik bağımsızlığını teminat altına aldığı belirtildi. Kurumun istatistik üretiminde uluslararası normlarda mesleki bağımsızlık, şeffaflık, karşılaştırılabilirlik, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, uluslararası kurumlar tarafından tavsiye edilen yöntem, tanım ve kavramları kullandığı kaydedildi.

TÜİK'in Avrupa Birliğine (AB) uyum kapsamında yürüttüğü tüm çalışmalarda AB istatistik müktesebatını izlediği ve Avrupa istatistikleri uygulama ilkelerine uygun veriler üretildiği vurgulandı. Üretilen tüm istatistiklerin uluslararası kurumların denetimine açık olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"TÜİK, ilki 2011, ikincisi 2015 yılları olmak üzere iki defa 'emsal tarama' olarak adlandırılan izleme ve değerlendirme sürecinden geçmiştir. Emsal tarama faaliyeti, AB İstatistik Ofisi tarafından, ülkelerin istatistik alanında AB standartlarına ve uygulama ilkelerine uyum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan izleme ve değerlemeleri kapsamaktadır. Bağımsız bir heyet tarafından yapılan tarama çalışması sonuç raporunda, TÜİK'in Avrupa istatistikleri uygulama esaslarıyla yüksek düzeyde uyumlu olduğu ve diğer ulusal istatistik ofisleri ile mukayese edildiğinde iyi bir durumda olduğu, Türkiye'de resmi istatistikler için uygun bir kurumsal çevre bulunduğu ve Türkiye İstatistik Kanununun ilgili maddeleriyle Avrupa istatistikleri uygulama esaslarının 'mesleki bağımsızlık' ilkesi arasında üst düzey bir uyum görüldüğü, belirtilmektedir."

- "Yılda 332 bülten yayımlanıyor"

Kurumun ürettiği ve yayımladığı ekonomik istatistiklerin, düzenli olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından denetlendiği aktarıldı. TÜİK istatistiklerinin, Uluslararası Çalışma Örgütü, OECD, Eurostat, IMF, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarca kullanıldığı ve diğer ülke verileriyle birlikte yayımlandığı bildirildi.

İstatistiklerin kalitesinin ve karşılaştırılabilirliğin sağlanmasına yönelik hazırlanan kalite raporlarının uluslararası kuruluşlarla paylaşıldığına da değinilerek, şunlar ifade edildi:

"TÜİK tarafından yıllık olarak 87 konuda 332 haber bülteni önceden kamuoyuna ilan edilmiş plan dahilinde yayınlanmaktadır. Milli gelir ve işgücü istatistikleri dahil yayınlanan bütün istatistikler uluslararası tanım, sınıflama ve standartlarda üretilmektedir. Önceden kamuoyuna ilan edilmiş bir plan çerçevesinde istatistiklerde yapılan revizyonlar da yine uluslararası normlar kapsamında gerçekleştirilmektedir. TÜİK'in ürettiği her türlü istatistiğe ilişkin metodolojik bilgiye TÜİK web sayfasından ulaşılabilmektedir. Eksik ve yanlış bilgiye dayanılarak Kurumumuz ve ürettiği istatistiklerin itibarını sorgulamanın veya sorgulanmasına vesile olmanın kamu yararına hizmet etmeyeceği büyük bir üzüntü ile değerlendirilmektedir."

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldıBursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı
Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurduTarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Revizyon TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Bankalar Birliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

KKTC'de un fiyatları dolara çevrildi

KKTC'de un fiyatları dolara çevrildi

Trump; Kanada, Meksika ve AB'ye metal gümrük vergisi uygulayacak

Trump; Kanada, Meksika ve AB'ye metal gümrük vergisi uygulayacak

SGK'ya borcu olanlara müjde! Taksitle ödenebilecek

SGK'ya borcu olanlara müjde! Taksitle ödenebilecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Hakan Çavuşoğlu: Yıllık 50-60 milyar doları enerjiye harcıyoruz

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Sondaj gemisi 'Fatih' Akdeniz'e uğurlandı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Bursa otomotiv sektörü AB'ye anlatıldı

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Tarsus'taki dolu yağışı üzüm bağlarını vurdu

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

Aytemiz  'Motorcu Dostu Trafik' projesini başlattı

2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

2.25 milyar liralık Florya arsası için imzalar atıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.