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TÜİK - Sanayi üretimi Mart’ta yıllık bazda yüzde 2.2 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 10:05 | Son Güncelleme

İstanbul, 14 Mayıs (DHA)

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