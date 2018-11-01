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TÜİK ve Marmara Üniversitesi'nden iş birliği protokolü

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:48 | Son Güncelleme

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp: - "Marmara Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği protokolü ile istatistik bilincinin artırılması, üretilen istatistiklerin kalite ve zamanlılık açısından daha da iyi hale getirilmesi ve Marmara Üniversitesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmalara veri anlamında destek olmayı amaç ediniyoruz" - Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar: - "İmzalanan protokol ile iki kurum arasındaki iş birliğini daha ileri bir boyuta taşıyarak üniversite bünyesinde bulunan öğretim görevlileri ve öğrencilerin TÜİK verilerinden daha da etkin bir şekilde istifade edilmesini sağlayacağız"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstanbul Bölge Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın imzaladığı protokol ile iki kurum arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve istatistik bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanıyor.

Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında üretilecek istatistiklerde kapsam eksikliğinin olmaması, kalitenin artırılması ve istatistiklerin iyileştirilmesi için tarafların gereken gayret ve hassasiyeti göstermesi de protokolün amaçları arasında yer alıyor.

Protokolün imzalanmasıyla Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarına katkı sağlanması ve üniversitenin öğrencilerine TÜİK'te staj imkanı tanınması, TÜİK çalışmalarının tanıtılması, karşılıklı iş birliği ve ortak anlayışın teşvik edilmesi ve geliştirilmesi konularında mutabakata varılmış oldu.

İmza töreninde konuşan TÜİK İstanbul Bölge Müdürü İsmail Gökalp, Marmara Üniversitesi'nin köklü bir üniversite olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Marmara Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği protokolü ile istatistik bilincinin artırılması, üretilen istatistiklerin kalite ve zamanlılık açısından daha da iyi hale getirilmesi ve Marmara Üniversitesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmalara veri anlamında destek olmayı amaç ediniyoruz. İstanbul Bölge Müdürlüğü olarak, toplumda istatistik bilincinin artırılmasına yönelik birçok proje yaptık. Kaymakamlarımız riyasetinde muhtarlarımızla yaptığımız bilgilendirme toplantıları, okullarımızda yaptığımız TÜİK tanıtımları, üniversitelerimizde yaptığımız sunumlar, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleri ve bilgilendirme toplantıları, okullarımızda düzenlediğimiz kompozisyon yarışmaları gibi birçok faaliyetle epey yol katettik. Marmara Üniversitesi ile imzalayacağımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar hocama da çok teşekkür ediyorum. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza olan inancım tamdır."

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da protokol ile iki kurum arasındaki iş birliğini daha ileri bir boyuta taşıyarak üniversite bünyesinde bulunan öğretim görevlileri ve öğrencilerin TÜİK verilerinden daha da etkin bir şekilde istifade edilmesini sağlayacaklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
iş birliği Marmara Üniversitesi TÜİK

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