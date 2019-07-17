TÜİK - Yabancılara yılın ilk yarısında 19 bin 952 konut satıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları, yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.8 artışla toplam 19 bin 952 adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk altı ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.8 artışla 11 bin 816 düzeyinden 19 bin 952 adete yükseldi.

Yabancılara konut satışlarında yılın ilk altı ayında ilk sırayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.6 artışla toplam 8 bin 903 konutun satıldığı İstanbul aldı.

İstanbul’u sırasıyla 4 bin 93 konut satışı ile Antalya, 1,111 konut satışı ile Ankara, 1,000 konut satışı ile Bursa ve 811 konut satışı ile Yalova izledi.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’den toplam 2 bin 867 adet konut satın alan Irak vatandaşları ilk sırayı aldı. Irak vatandaşları geçen yılın aynı döneminde 1,987 adet konut almışlardı.

Irak’ı sırasıyla 2 bin 202 konut satışı ile İran, 1,062 konut satışı ile Rusya, 741 konut satışı ile Suudi Arabistan ve 690 konut satışı ile Afganistan vatandaşları izledi.

