FİNANS

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 10:08 | Son Güncelleme

TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

İstanbul, 22 Temmuz (DHA) TÜİK-Yurtdışı üretici fiyatları Haziran’da yıllık yüzde 22.23 arttı

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