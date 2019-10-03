TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamları

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, ilan edilen rakamların, Para Politikası Kurulunun elinde faizi düşürmek için iyi bir çözüm olacağını bildirdi.

Aynı zamanda Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı da olan Çandır, yaptığı açıklamada, eylül ayı tüketici enflasyonunun yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26, ilan edildiğini, kamu fiyatları ve mevsim etkisi hariç mal ve hizmetlerin fiyat artışlarını gösteren çekirdek enflasyonun da aylıkta yüzde 0,99 ve yıllıkta ise yüzde 8,80 olduğunu hatırlattı.

Aylık TÜFE ve çekirdek enflasyon rakamlarına bakıldığında, eylül ayında kamunun kontrol ettiği fiyatlara herhangi bir zam yapılmadığını vurgulayan Çandır, söz konusu rakamların son 15 yılın hiçbirinde gerçekleşmediğini bildirdi.

Çandır, baz etkisi avantajı olarak ortaya çıkan bu durumun, gelecek dönemde tersine etkide bulunacağına değinerek, "İlan edilen bu rakamlar, Para Politikası Kurulunun elinde faizi düşürmek için iyi bir çözüm olacaktır." ifadesini kullandı.