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TÜİK'in eylül ayı enflasyon rakamları

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 14:22 | Son Güncelleme

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır: - "İlan edilen bu rakamlar, Para Politikası Kurulunun elinde faizi düşürmek için iyi bir çözüm olacaktır"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, ilan edilen rakamların, Para Politikası Kurulunun elinde faizi düşürmek için iyi bir çözüm olacağını bildirdi.

Aynı zamanda Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı (BAGEV) Başkanı da olan Çandır, yaptığı açıklamada, eylül ayı tüketici enflasyonunun yüzde 0,99, yıllıkta ise yüzde 9,26, ilan edildiğini, kamu fiyatları ve mevsim etkisi hariç mal ve hizmetlerin fiyat artışlarını gösteren çekirdek enflasyonun da aylıkta yüzde 0,99 ve yıllıkta ise yüzde 8,80 olduğunu hatırlattı.

Aylık TÜFE ve çekirdek enflasyon rakamlarına bakıldığında, eylül ayında kamunun kontrol ettiği fiyatlara herhangi bir zam yapılmadığını vurgulayan Çandır, söz konusu rakamların son 15 yılın hiçbirinde gerçekleşmediğini bildirdi.

Çandır, baz etkisi avantajı olarak ortaya çıkan bu durumun, gelecek dönemde tersine etkide bulunacağına değinerek, "İlan edilen bu rakamlar, Para Politikası Kurulunun elinde faizi düşürmek için iyi bir çözüm olacaktır." ifadesini kullandı.

İlan edilen rakamların, eylül ayı yurt içi üretici enflasyonunun radikal bir şekilde düştüğünü gösterdiğini aktaran Çandır, şunları kaydetti:

"Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz enflasyonu eylül ayında aylıkta yüzde 1,13, yıllıkta ise yüzde 9,60 olarak ilan edildi. Ülkemiz ortalamasının hayli üzerinde olan bu rakamlar, kentimizin ve bölgemizin, turizm hareketliliğinin etkisinde kalmaya devam ettiğini göstermektedir. Son dönemde yaş sebze fiyatlarında ciddi geri çekilmeler yaşandı. Bu, enflasyon rakamlarına olumlu yansıdı."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Çandır ATB TÜİK

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