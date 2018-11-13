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TÜİK'ten "İl Göstergeleri" uygulaması

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

TÜİK'ten "İl Göstergeleri" uygulaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il düzeyindeki bilgi taleplerini karşılamak için "İl Göstergeleri" uygulamasını erişime açtı.

TÜİK'in internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bireysel veya kurumsal kullanıcıların il düzeyindeki bilgi taleplerini karşılamak amacıyla oluşturulan "İl Göstergeleri" uygulaması kullanıma sunuldu.

Uygulamada, il düzeyinde 15 istatistiki konu başlığı altında 101 gösterge meta verileriyle birlikte yer alıyor.

Uygulamayla bir il için tüm göstergeler zaman serisi şeklinde raporlanabildiği gibi, bir göstergenin tüm iller için aldığı değerler de grafik ve haritayla gösterilebiliyor. Ayrıca belirli bir yıla ilişkin tüm illerin göstergeleri aynı anda sorgulanabiliyor.

Uygulamaya, kurumun internet sitesinin ana sayfasında bulunan "İstatistik Göstergeler" başlığının altındaki "İl Göstergeleri" sekmesinden erişilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İl Göstergeleri TÜİK

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