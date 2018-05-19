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Tüketici derneğinden "devre mülk" uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz: - "Kanuna aykırı ve keyfi yapılan satışlara son verilmesi için etkin bir denetim istiyoruz. Mağdurların listesini vermeye hazırız"

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, kanuna aykırı devre tatil ve devre mülk satışlarına son verilmesi için etkin denetim istediklerini, bunun için mağdurların listesini vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, devre tatil ve devre mülk satış sözleşmeleri üzerinden tüketicilerin dolandırıldığını, ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Tüketici Kanunu'nun emredici hükümleri doğrultusunda tüketicinin satıştan bir gün önce bilgilendirilmesi gerekirken aynı gün satış yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Satışlar resmi bir şekilde yapılmamakta, tüketiciye cayma bildirimi verilmemektedir. İmar izni olmayan parseller de satış sözleşmelerine dahil edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, devre mülklerin tüketiciye zamanında teslim edilmediğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şekilde tüketicinin cebinden haksız kazanç sağlanmakta. Şirketin biri, satış sözleşmeleri üzerinden tüketiciyi adeta yolmuş ve kasalarını doldurmuş. Verilen hukuk mücadelesiyle Tüketici Mahkemeleri, paraların iadesine karar verince şirket, kasalarını boşaltmış ve farklı bir isimle yeni bir şirket kurmuştur. Aynı şirket usulsüzlüklerine devam etmiş, yargı kararları birikince tüketiciye parasını ödememek için tekrar şirketin kasaları boşaltılmış ve üçüncü bir şirket kurulmuştur."

Devre mülk dolandırıcılığı yapanların tüketicinin kesesinden lüks oteller inşa ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Devre tatil ve devre mülklerle ilgili mağduriyetlerin ezici çoğunluğu Yalova'da yaşanıyor. Derneğimize sadece bu kentten 300'ün üzerinde başvuru yapıldı. Kanuna aykırı ve keyfi yapılan satışlara son verilmesi için etkin bir denetim istiyoruz. Mağdurların listesini vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Ankara'da 10 Mayıs'ta toplanan Tüketici Konseyi'nde söz konusu sorunu dile getirdiğini ve bunun resmi kayıtlara geçtiğini belirterek, mahkeme kararlarına rağmen yaşanan mağduriyetlerin çözümü için gerekli tedbirlerin alacağına inandıklarını kaydetti.

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