MİRAÇ KAYA - Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, tüketicilerin raflardaki yerli ve yabancı ürünleri ayırabilmeleri için etiketlerde ayırt edici renk ya da logoların yer alması önerisinde bulundu.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketici kanunlarında etiketlerle ilgili düzenlemelerin yapıldığını belirterek, bulunması gerekli bilgilere etiketlerde yer verildiğini söyledi.

Etiketlerin daha da farkındalık yaratacak şekilde tüketicinin dikkatine sunulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin, bilinçli tüketicinin yerli ürünlere sahip çıkması gerekir. Bu anlamda tüketiciyi bir araştırmaya, okumaya zorlamadan doğrudan baktığında yerli ürünü hemen fark ettirecek etiket düzenlemesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, yerli üretime daha çok ağırlık verilmesi ve sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yerli malı, memleket malıdır ama burada da bizim istediğimiz şey; kaliteli ve uygun fiyatlı standartlara uygun ürünlerdir. Bu ürünler üretildiği takdirde bizim de kendi ürünlerimize sahip çıkmamız gerekir. Bazen dış ülkelerle de çok farklı düzeyde ilişkilerimiz oluyor. Zaman zaman boykot çağrılarında bulunuluyor. Bilinçli bir tüketici olarak, bu tür durumlarda tüketici de tavrını gösterecek. O mallara karşı çok araştırmadan, soruşturmadan baktığında, yerli ve dışarıdan ithal mallar konusunda etiketlerde ayırt edici renklerin, logoların bulunmasında son derece yarar var."