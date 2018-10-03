FİNANS

Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları Eylül'de yüzde 6.30 arttı, yıllık enflasyon yüzde 24.52

(Ayrıntılar ve piyasa tepkisiyle güncellendi)
Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim (DHA)

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