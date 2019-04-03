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Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan (DHA)

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