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Tüketici fiyatları Temmuz’da 0.55 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.85

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:07 | Son Güncelleme

İstanbul, 3 Ağustos (DHA)

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