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Tüketici güven endeksi 21 ayın zirvesinde

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Endeks, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 yükselerek yaklaşık 2 yılın zirvesi olan 73,1 seviyesine yükseldi - GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan: - "Tüketici güvenindeki yükselişte, seçimlerin sonuçlanması ve siyasi belirsizliğin sona ermesi etkili oldu" - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci: - "Son aylara göre endeksin kaydettiği artış, piyasalarda seçim sonrasında algıların bir miktar daha iyileştiğine işaret ediyor"

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 yükselerek yaklaşık 2 yılın zirvesi olan 73,1 seviyesine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 artış kaydetti. Temmuzda 73,1 seviyesini gören endeks, Ekim 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Tüketici güven endeksi, Ekim 2016'da 74 seviyesinde gerçekleşmişti.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketici güvenindeki yükselişte, seçimlerin sonuçlanması ve siyasi belirsizliğin sona ermesinin etkili olduğunu söyledi.

Erkan, seçim sonrası belirsizliğin geçmesini bekleyen tüketicilerin mevcut durum algısında iyileşme yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve yükseliş, bu artışı sınırlamış olabilir. Yüksek faiz ortamı ve dalgalanan kurlar muhtemelen tüketim eğilimini olumsuz etkilemeyi sürdürebilir ancak para ve mali politika koordinasyonu ve ekonomi yönetiminin yapısal anlamda atabileceği olumlu adımlar çerçevesinde olumsuzluklar elimine edilebilir, döviz kurlarında dalgalanmanın önüne geçilir ve enflasyonda düşüş sağlanabilirse tüketim eğilimlerine bu durum artış olarak yansıyabilir."

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- "Ekonomik güven endeksinde de toparlanma görülebilir"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de temmuz ayına ait tüketici güven endeksi verisinin son 21 ayın en yüksek seviyesi olduğunu vurgulayarak, endeksin hesaplamasında kullanılan 18 sorunun genelinde iyimser bir tablonun oluştuğunu ifade etti.

Cevizci, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"18 soru içerisinde sadece 5'inde bir düşüş yaşandığı gözleniyor. En yüksek artışın yüzde 10,2 ile tasarruf etme ihtimalinde (gelecek 12 aylık dönemde) olduğu görülüyor. Onu takiben mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın alma uygunluğunun ise yüzde 7,4 artış yaşadığı dikkati çekiyor. Mevcut dönem için yaşanan bu artışı sektörel bazda değerlendirmek daha uygun olabilir. Beyaz eşya sektörü ile ilişkilendirdiğimiz endeksin mevcut dönem için iyimser bir duruş sergilemesi, son 3 aylık düşüşün ardından sektörde ve yatırımcı algısında toparlanma olduğuna işaret ediyor. Bu nedenle gelecek dönemde beyaz eşya sektörünün ivme kazanması beklenebilir."

Konut satın alma veya inşa ettirme ihtimalinin gelecek 12 aylık dönem için yüzde 12,4'lük düşüş kaydettiğini belirten Cevizci, düşüşün ana nedenleri arasında artan üretici maliyetleri, konut fiyatları ve yükselen kredi faizlerinin de etkili olduğunu vurguladı.

Cevizci, son aylara göre endeksin kaydettiği artışın, piyasalarda seçim sonrasında algıların bir miktar daha iyileştiğine işaret ettiğini aktaran Cevizci, gelecek hafta temmuz ayı ekonomik güven endeksinin izleneceğini, bu endekste de bir toparlanmanın görülmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise tüketici güvenindeki toparlanmanın daha çok gelecek dönem beklentilerindeki düzelmeden kaynaklandığını belirterek, "Mevcut durum da dayanıklı tüketim malı almak için uygun görülüyor ancak işsiz sayısı ve enflasyondaki kötüleşmenin devam edeceği düşünülüyor. Konut alma olasılığı da düşüyor." diye konuştu.

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Aylin Cevizci Enver Erkan TÜİK Tüketici güven endeksi

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