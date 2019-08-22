FİNANS

Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi

İstanbul, 22 Ağustos (DHA) Tüketici güven endeksi Ağustos’ta 58.3'e yükseldi

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