Tüketici Güven Endeksi Ağustos’ta 68.3’e geriledi

İstanbul, 17 Ağustos (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ağustos ayında yüzde 6.5 düşüşle, Temmuz'daki 73.1 düzeyinden Ağustos’ta 68.3’e geriledi.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.;

TÜİK verilerine göre;

“Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 7.0 azalışla 85.5’e geriledi. Bu artış, azalış 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

“Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 96.3’ten yüzde 8.3 azalışla 88.3’e geriledi. Bu azalış , gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.

“İşsiz sayısı beklentisi yüzde 3.6 azalışla 74.1 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

“Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 6.6 azalışla 27.1’den 25.3’e geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.”

