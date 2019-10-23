FİNANS

Tüketici güven endeksi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 yükseldi

Tüketici güven endeksi ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya göre yüzde 2,1 arttı. Eylülde 55,8 olan endeks değeri ekimde 57'ye yükseldi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 1,1 artarak 74,8 oldu.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi ekimde yüzde 3,4 artarak 71'den 73,4'e çıktı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,7 yükselerek ekimde 56,8 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise eylülde 22,8 iken ekimde yüzde 0,2 artışla 22,84 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
ekim TÜİK Tüketici güven endeksi

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