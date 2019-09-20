FİNANS

Tüketici güven endeksi azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 10:16 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi eylülde geçen aya göre yüzde 4,3 azaldı

Tüketici güven endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,3 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 4,3 azalış gösterdi. Ağustosta 58,3 olan endeks değeri eylülde 55,8'e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 4,9 azalarak 74 oldu.

- İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi eylülde yüzde 4,4 azalarak 74,3'ten 71'e geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ağustosa göre yüzde 5,1 azalarak eylülde 55,3 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi ise ağustosta 22,7 iken eylülde yüzde 0,6 artışla 22,8 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Eylül TÜİK Tüketici güven endeksi

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