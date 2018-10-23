FİNANS

Tüketici güven endeksi Ekim’de yüzde 3.4 düşüşle 57.3’e geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, Ekim ayında yüzde 3.4 düşüşle, Eylül ayındaki 59.3 düzeyinden, 57.3'e indi.

Tüketici güven endeksi Ekim’de yüzde 3.4 düşüşle 57.3’e geriledi

İstanbul, 23 Ekim (DHA) - Tüketici güven endeksi, Ekim ayında yüzde 3.4 düşüşle, Eylül ayındaki 59.3 düzeyinden, 57.3'e indi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.
Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4.1 azalışla 73.5’e geriledi.
- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 76.4’ten yüzde 2.4 azalışla 72.8’e geriledi.
- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 5.4 azalışla 72.8 oldu.
- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2.3 artışla 18.8’den, 19.2’ye yükseldi.
Alt endekslerdeki gelişmelerin nedenlerini, bugüne kadar açıklanan tüm veriler ile birlikte açıklayan TÜİK, ilk kez bu ay, söz konusu nedenlere ilişkin bilgi vermedi. (Grafik)

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