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Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında yüzde 4.0 artışla, Ekim ayındaki 57.3 düzeyinden, 59.6'ya yükseldi.

Tüketici güven endeksi Kasım’da yüzde 4.0 artışla 59.6’ya yükseldi (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 22 Kasım (DHA) - Tüketici güven endeksi, Kasım ayında yüzde 4.0 artışla, Ekim ayındaki 57.3 düzeyinden, 59.6'ya yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.
Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5.4 artışla 77.5’e yükseldi.
- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 6.2 artışla 77.4’e yükseldi.
- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 0.3 artışla 63.4 oldu.
- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 4.8 artışla 20.1’e yükseldi.
Alt endekslerdeki gelişmelerin nedenlerini, bugüne kadar açıklanan tüm veriler ile birlikte açıklayan TÜİK, bu ay da söz konusu nedenlere ilişkin bilgi vermedi. (Grafik)

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