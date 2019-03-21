FİNANS

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 10:05 | Son Güncelleme

Tüketici güven endeksi, Şubat ayındaki 57.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 2.9 artışla 59.4 puana yükseldi.

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

İstanbul, 21 Mart (DHA) - Tüketici güven endeksi, Şubat ayındaki 57.8 düzeyinden, Mart ayında yüzde 2.9 artışla 59.4 puana yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.
Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4.0 artışla, Şubat ayındaki 75.2 düzeyinden Mart ayında 78.3 düzeyine yükseldi.
- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.9 artışla Şubat ayındaki 75 düzeyinden Mart ayında 78.6 puana yükseldi.
- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 0.1 düşüşle Şubat ayındaki 59 düzeyinden Mart ayında 58.9 oldu.
- Tasarruf etme ihtimali endeksi Şubat ayındaki 22.02 düzeyinden Mart ayında 22 oldu. (Grafik ve Tablo)

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuşBilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyorÇimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor
Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmetteDiyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette

Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette

Tüpraş/Ömer Koç: Rafinajda toplam tutarı 6 milyar doları aştı

Tüpraş/Ömer Koç: Rafinajda toplam tutarı 6 milyar doları aştı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacak

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.