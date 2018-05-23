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Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 oldu

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Tüketici güveni, işsizlik ve tasarruf etme konusundaki iyimserliklere karşın, hanenin ve genel olarak ülkenin maddi durumlarına ilişkin kötümserlikle, Mayıs ayında, bir önceki aya yakın düzeyde kaldı.

Tüketici güven endeksi Mayıs ayında 69.9 oldu

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Tüketici güveni, işsizlik ve tasarruf etme konusundaki iyimserliklere karşın, hanenin ve genel olarak ülkenin maddi durumlarına ilişkin kötümserlikle, Mayıs ayında, bir önceki aya yakın düzeyde kaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mayıs ayında Nisan ayındaki 71.3 düzeyinden, 69.9'a geriledi.
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 89 oldu
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.3 azalarak Mayıs ayında 89 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 90.8 oldu
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 94.7 iken, Mayıs ayında yüzde 4.2 azalarak 90.8 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
İşsiz sayısı beklentisi endeksi 72.9 oldu
İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.2 artarak Mayıs ayında 72.9 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.
Tasarruf etme ihtimali endeksi 26.8 oldu
Tasarruf etme ihtimali endeksi Nisan ayında 28.2 iken, Mayıs ayında yüzde 5.0 azalarak 26.8 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre artmasından kaynaklandı.
Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. (Grafik)

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