Tüketici güven endeksi Nisan’da yüzde 6.9 artışla 63.5'e çıktı (2)

(Ayrıntılar eklendi)

İstanbul, 22 Nisan (DHA) - Tüketici güven endeksi, Mart ayındaki 59.4 düzeyinden, Nisan ayında yüzde 6.9 artışla 63.5 puana yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5.1 artışla, Mart ayındaki 78.3 düzeyinden Nisan ayında 82.2 düzeyine yükseldi.

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4.8 artışla Mart ayındaki 78.6 düzeyinden Nisan ayında 82.4 düzeyine yükseldi.

- İşsiz sayısı beklentisi yüzde 7.8 artışla Mart ayındaki 58.9 düzeyinden Nisan ayında 63.52’ye yükseldi.

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 18.3 artışla Mart ayındaki 22.02 düzeyinden Nisan ayında 26 düzeyine yükseldi. (Grafik ve Tablo)



